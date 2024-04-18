Незабутні мелодрами, які зворушили серця людей по всьому світу

Відкрийте для себе найкращі та найемоційніші фільми, що вийшли у світ у період з 2004 по 2007 рік. UAportal підібрав список фільмів про кохання, розбиті серця та незламність, які залишили незабутній слід у пам'яті глядачів.

"Вічне сяйво чистого розуму"

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Драма, романтика, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хвилин

Рік виробництва: 2004

Головний продюсер: Мішель Ґондрі

"Вічне сяйво чистого розуму" розповідає історію Джоела і Клементини, двох людей, які перебувають у романтичних стосунках. Після болісного розриву вони вирішують пройти процедуру, щоб стерти свої спогади одне про одного.

"Горбата гора"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Драма, романтика

Країна виробництва: США, Канада

Тривалість: 134 хвилини

Рік виробництва: 2005

Головний продюсер: Енг Лі

Сюжет фільму "Горбата гора" розгортається навколо пристрасної та незаконної історії кохання між Еннісом Дель Маром та Джеком Твістом. Енніс і Джек знайомляться під час літньої роботи, пасучи овець на казковій Горбатій горі у Вайомінгу. Усамітнення їхнього оточення дозволяє їхнім стосункам перерости в таємний роман.

"Маленька міс Щастя"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік виробництва: 2006

Головний продюсер: Джонатан Дейтон, Валері Феріс

Зворушлива комедійна драма "Маленька міс Щастя" розповідає про незвичайну подорож родини Гуверів. Вирішивши підтримати Олів, свою семирічну доньку, яка мріє взяти участь у конкурсі краси, Гувери вирушають у подорож по пересіченій місцевості на своєму старенькому та яскравому фургоні "Фольксваген".

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"Спокута"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, містика, романтика

Країна виробництва: Великобританія, Франція, США

Тривалість: 123 хвилини

Рік виробництва: 2007

Головний продюсер: Джо Райт

"Спокута" розповідає про складні обставини, що оточують родину Таллісів. Дія фільму розгортається в передвоєнний період, у центрі сюжету – Бріоні, письменниця-початківець, яка через неправильне тлумачення подій висуває серйозні звинувачення проти Роббі Тернера – сина економки родини.

"Щоденник пам’яті"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Мелодрама, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік виробництва: 2004

Головний продюсер: Нік Кассаветіс

"Щоденник пам’яті" – це хроніка тривалої історії кохання Ноа Калхуна та Еллі Гамільтон. Дія фільму розгортається у 1940-х роках і описує їхній палкий роман влітку, сповнений пристрасті, незважаючи на те, що вони належать до різних соціальних сфер. Через тиск суспільства та несхвалення батьків Еллі життєві обставини змушують пару розлучитися.

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