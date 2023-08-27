Незвичайний тест: ваш улюблений колір розповість, ким ви були у минулому житті
Виявляється, між Всесвітом та нашим улюбленим кольором існує сильний зв'язок. Більше того, колір, який найбільш приємний нашому оку, може розповісти, ким ми були в попередньому втіленні, стверджують фахівці зі зірок.
А який ваш улюблений колір? Дайте відповідь на це питання – і дізнайтеся, яке заняття у вас було в минулому житті.
Білий – ви були ченцем/монахинею або людиною, яка прийняла обітницю цнотливості.
Бежевий – містянином, жили досить забезпечено.
Коричневий – землевласником.
Чорний – воїном чи духовником.
Фіолетовий - ворожкою або травником.
Помаранчевий – вченим, дослідником, астрономом чи алхіміком.
Синій – мірошником, рибалкою.
Жовтий – торговцем чи банкіром.
Зелений – мандрівником.
Рожевий – художником, актором чи співаком.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
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