Незвичайний тест: ваш улюблений колір розповість, ким ви були у минулому житті

Виявляється, між Всесвітом та нашим улюбленим кольором існує сильний зв'язок. Більше того, колір, який найбільш приємний нашому оку, може розповісти, ким ми були в попередньому втіленні, стверджують фахівці зі зірок.

А який ваш улюблений колір? Дайте відповідь на це питання – і дізнайтеся, яке заняття у вас було в минулому житті.

Білий – ви були ченцем/монахинею або людиною, яка прийняла обітницю цнотливості.

Бежевий – містянином, жили досить забезпечено.

Коричневий – землевласником.

Чорний – воїном чи духовником.

Відео дня

Фіолетовий - ворожкою або травником.

Помаранчевий – вченим, дослідником, астрономом чи алхіміком.

Синій – мірошником, рибалкою.

Жовтий – торговцем чи банкіром.

Зелений – мандрівником.

Рожевий – художником, актором чи співаком.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.