Не пропустіть момент: правильний час і техніка обрізки смородини

Коли справа доходить до вирощування смородини, невелика увага має велике значення для забезпечення щедрого врожаю. Хоча ці витривалі рослини не потребують особливого догляду, одним з найважливіших завдань є обрізка, яка готує кущі до оптимального росту. UAportal розповів, як правильно обрізати чорну, червону та білу смородину, щоб отримати хороший врожай.

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Розуміння термінів і важливості весняної обрізки

Обрізка смородини на початку весняних місяців має кілька цілей. По-перше, вона сприяє сильнішому росту куща до початку цвітіння і плодоношення. Видаляючи певні пагони, рослина зберігає енергію для більш важливих завдань. Крім того, весняна обрізка дає можливість оглянути кущі на наявність ознак хвороб або шкідників, що дозволяє вчасно втрутитися.

Для успішної обрізки дуже важливо правильно вибрати час. Дуже важливо провести цю процедуру до того, як бруньки почнуть набухати і рух соку стане активним. Хоча конкретний період може відрізнятися залежно від регіональних умов, зазвичай рекомендується початок-середина березня. Перед обрізанням виконайте попередні роботи, такі як очищення ґрунту під кущами від снігу, бур'янів та мульчі. Розпушування ґрунту створює оптимальне середовище для обрізки.

Хоча догляд за чорною, червоною та білою смородиною має багато спільних рис, слід звернути увагу на деякі ключові відмінності, особливо під час весняної обрізки.

Обрізка чорної смородини: Покрокова інструкція

1. Для обрізки кущів смородини використовуйте гострий, чистий секатор. Видаляйте наступне:

– Сухі, зламані, викривлені та підмерзлі пагони.

– Старі пагони, які стали темно-коричневими.

– Дуже тонкі та хворі гілки.

– Пагони, які захаращують кущ, заважаючи правильному росту.

2. Сформуйте бажану форму куща, вкоротивши однорічні пагони на 10 см.

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Правильна техніка обрізки червоної та білої смородини

На відміну від чорної смородини, червона і біла смородина потребує менш інтенсивної обрізки, оскільки може рясно плодоносити до 8 років. Під час обрізки цих сортів дуже важливо зберегти як молоді, так і старі пагони на кущах. Дотримуйтесь наступних рекомендацій:

– Видаляйте дуже старі та хворі гілки.

– Обрізайте верхні, незрілі частини пагонів.

– Слідкуйте за появою "бичачих голів" – поширеною проблемою для всіх сортів смородини. Ці своєрідні, роздуті бруньки свідчать про наявність брунькового кліща. Вирішіть цю проблему, видаливши заражені бруньки шляхом обрізання або прищипування, запобігаючи поширенню шкідників.

Під час обрізки зверніть увагу на серцевину зрізаної гілки. Здорова гілка матиме зелену серцевину, що свідчить про її життєздатність. І навпаки, потемніла серцевина може свідчити про зараження смородиновим стеклярусом. Якщо ви помітили на гілках отвори з трупами, ймовірними винуватцями є личинки золотогузки.

У таких випадках вирішальне значення має своєчасна обробка від шкідників. Не забудьте спалити старі, хворі гілки, а також бруньки, уражені хворобами.

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