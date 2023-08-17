Названо знаки зодіаку, які найчастіше розлучаються: ось у чому причина

Астрологи вважають, що знак зодіаку наділяє людину специфічними рисами, які впливають на її долю. Так, деяким важко побудувати довгострокові стосунки, вони розлучаються найчастіше.

Близнюки

Близнюки чудово знають, чого хочуть, але дуже мінливі. Хоча уродженці знаку здатні сильно любити, коли щось йде не так чи їм боляче, швидко втрачають інтерес до другої половинки. Вони можуть викреслити партнера з життя, наче його ніколи не було.

Скорпіон

У Скорпіонів стільки ж недоліків, скільки і переваг. Вони можуть бути по-справжньому дбайливими та уважними. Однак якщо Скорпіон зрозуміє, що партнеру все одно на його жести уваги, розлучення не уникнути.

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Діва

Діви – справжні перфекціоністи. Важко сказати, недолік це чи перевага. Проте цей знак зодіаку може критично ставитися до будь-яких стосунки, а його вимоги часом нереалістичні. Якщо він не впевнений у своїх почуттях чи почуттях другої половинки, швидко припинить стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.