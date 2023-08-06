Названо найбільш впертих чоловіків за знаком зодіаку: життя з ними буде дуже складним

Уперті люди не приймають компромісів і прагнуть завжди досягти свого. Повсякденне життя з ними може бути дуже складним і вимагає від партнера неабиякого терпіння. Астрологи вважають, що цю рису характеру часто-густо можна зустріти у чоловіків під певними знаками зодіаку.

Йдеться про Левів, Риб, Овнів, Близнюків і Терезів. З одного боку, вони ніколи не здаються, наполегливо переслідують свої цілі, не піддаються маніпуляціям оточення, з іншого боку – не підуть на поступки навіть своїй другій половинці.

Лев

Леви не терплять слів заперечення і змушують оточуючих поводитися так, як вважають правильним. Близькі стосунки з ними можуть бути складними та дуже конфліктними. Відразу позначте свої межі.

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Риби

Риби – вроджені мрійники. Вони роками будують у голові плани і не заспокояться, доки їх не здійснять. Уродженці знаку готові пожертвувати стосунками, якщо позиція партнера не збігаються з їх метою.

Овен

Овнам подобається бути у центрі уваги. Вони переконані, що їхні ідеї та думка найправильніші. Коли хтось намагається переконати їх у раціональних аргументах, уродженці знаку ображаються.

Близнюки

Близнюки чутливі та емоційні, вони не люблять залишати свою зону комфорту, а якщо і роблять це, то з великими труднощами. Для них "ні" означає "ні" – і жодні аргументи не допоможуть.

Телець

Чоловіки-Тельці спокійні та врівноважені. Вони живуть за правилами, які самі собі придумали. Уродженці знаку не змінюють своїх поглядів та не визнають жодних компромісів.

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