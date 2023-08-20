Названо найбільш найревнивіші знаки зодіаку: вони можуть перетворити життя партнера на пекло

Ревнощі присутні у багатьох стосунках, але часом вони набувають хворобливої форми. За словами астрологів, найбільше схильні постійно підозрювати партнера у зрадах Скорпіони, Овни та Діви.

Скорпіон

Скорпіони надзвичайно чутливі і мають схильність до депресії. Через це поєднання їм важко підтримувати здорову атмосферу у стосунках. Тим більше, що кохання для них найважливіше – уродженці знаку здатні зробити все для найближчих людей, але вимагають від них того самого. Скорпіони ревнують партнера не лише до потенційного конкурента, а й до рідних, роботи чи захоплення. Вони зроблять усе, щоб людина належала лише їм.

Відео дня

Овен

Овни люблять викликати інтерес і завжди хочуть бути у центрі уваги. Вони чекають від партнера постійного обожнювання, компліментів та виконання капризів. Уродженці знаку зляться, якщо в них щось не виходить або щось іде не так. Їм важко визнати, що вони не є центром світу. Уродженці знаку можуть агресивно реагувати на друзів другої половинки. Овни часто влаштовують сцени ревнощів з необґрунтованими звинуваченнями у невірності. Вони дуже підозрілі, хоч ретельно це приховують.

Діва

Діви, які любить все контролювати, також мають проблеми з ревнощами. Під виглядом інтересу чи занепокоєння можуть навіть " допитувати " свою другу половинку. Уродженці знаку хочуть знати все, що їхній партнер робить, куди ходить, кого бачить і про що говорить. Діви не довіряють нікому, бо впевнені: люди слабкі чи злі за своєю природою. Уродженці знаку постійно мучитимуть другу половинку підозрами.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.