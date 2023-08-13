Названо найдобріші знаки зодіаку: вони нікому не завдадуть зла

Є люди, які відрізняються винятковою добротою та турботливістю – вони дуже відкриті і ніколи нікому не відмовлять у допомозі. За словами астрологів, це пов'язано зі знаком зодіаку – Раки, Терези та Риби відчувають внутрішню потребу стати на захист слабких. Уродженці цих знаків – чудові партнери, друзі, батьки та колеги.

Рак

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, дуже дбайливі і отримують справжню радість, допомагаючи іншим або навіть балуючи їх. Вони просто люблять багато віддавати і не завжди йдеться про речі великої ваги. Раки охоче купують подарунки друзям без приводу, заглядають із тортом чи пропонують подбати про дитину чи собаку. Їм чужий егоїзм, і вони вважають життя для себе порожнім і безглуздим.

Терези

Терези в житті керуються принципом "стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе". У кожній людині вони можуть побачити себе чи своїх близьких. Вони вірять, що якщо ми допомагаємо комусь, то хтось інший допоможе нам. І так вони живуть. Уродженці знаку вірять, що добро повертається. Через своє добре серце вони часто нехтують собою, тому що надто багато уваги приділяють іншим і ставлять їх вище за себе.

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Риби

Це найчутливіший знак зодіаку. Риби не можуть відмовити у допомозі або вдати, що не бачать, коли відбувається щось погане. Вони завжди пропонують підтримку, добре слово або просто свою компанію. Ви можете покластися на них та довіряти їм. Риби добрі за своєю природою і завжди поводяться благородно. Вони просто не можуть інакше. З цієї причини, на жаль, вони часто стають жертвами шахрайства, а деякі користуються добрим серцем і готовністю допомогти.

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