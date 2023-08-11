Названо найагресивніші знаки зодіаку: вони не контролюють свої емоції

Деякі люди відрізняються "вибухонебезпечним" характером – вони схильні поводитися агресивно, якщо щось йде не так, як їм хотілося б. З ними важко будувати як дружні, так і любовні стосунки. За словами астрологів, це пов'язано зі знаком зодіаку – свої емоції зазвичай не контролюють Овни, Скорпіони та Близнюки.

Овен

Перше місце на цьому сумному п'єдесталі займає перший знак зодіаку. Овни, на жаль, відомі своєю вибуховою натурою та конфліктністю. Вони дуже прямолінійні, не соромляться у словах і легко зляться.

Уродженці знаку мають проблеми з контролем емоцій, Овни часто перебільшено, неадекватно реагують на ситуацію. Говорять багато, голосно і зазвичай про себе. Компроміс їм чужий, вони завжди хочуть досягти свого і йдуть до мети по головах. Уродженці знаку в гніві можуть жбурляти предмети і навіть лізти в бійку. Таким чином, вони намагаються дати вихід агресії, що накопичилася.

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Скорпіон

На другому місці опинився Скорпіон, чия агресія виглядає дещо інакше. Люди під цим знаком зодіаку часто виявляють токсичну поведінку. Вони схильні маніпулювати іншими, змушувати їх почуватися винними чи робити те, що хочуть.

Скорпіонам властиві хворобливі ревнощі і прагнення контролювати оточуючих. Уродженці знаку під виглядом кохання чи дружби можуть повільно, але дієво "знищувати" іншу людину. Вони ставляться до людей як до об'єктів, своєї власності, та хочуть їх підпорядкувати. І якщо це не вдається, вони готові на все.

Близнюки

Третє місце належить Близнюкам, які зовсім не володіють собою і часто дають волю емоціям через крик, злість або, навпаки, мовчання та байдужість. Якщо їм щось не подобається, вони можуть розвернутися і піти, не сказавши ні слова, а потім не відповідати на дзвінки і поводитися з кимось так, ніби його взагалі не існує.

Цей особливий тип агресії називається пасивна агресія, вона також дуже шкідлива та болісна для людей, на яких спрямована. Близнюки схильні пліткувати або навіть обмовляти інших.

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