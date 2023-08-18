Названо два знаки зодіаку, які соромляться свого минулого: вдають з себе тих, ким не є

Ніхто не досконалий, але деякі люди особливо не хочуть згадувати своє минуле. За словами астрологів, Близнюки та Скорпіони можуть прикидатися тими, ким не є. Ось у чому причина!

Близнюки

Близнюки приховують темне минуле і намагаються не згадувати минулі часи. Важке дитинство, проблемні батьки або їх відсутність зробили уродженців знаку нездатними довіряти будь-кому або створювати тривалі стосунки

Коли вони одружуються, намагаються бути вірними, відданими і не ухилятися від своїх обов'язків, щоб зламати модель поведінки своїх батьків. Однак у глибині душі Близнюки дуже нещасні. Поки вони не розберуться зі своїми дитячими проблемами, їхнє життя не зміниться на краще. Зірки вказують на те, що варто прислухатися до голосу свого серця, адже без цього страждають не лише вони самі, а й їхні близькі.

Відео дня

Скорпіон

Скорпіон соромиться свого минулого та навіть своєї родини. Він хоче, щоб його бачили людиною, повною пристрасті, приреченою на успіх.. Саме тому він багато уваги приділяє створенню образів. Одяг, гаджети, автомобілі. Все це він купує, щоб показати себе з найкращого боку. Таким чином він намагається переконати себе, що він кращий за інших. Але в глибині душі він найгіршої думки про себе.

Це замкнене коло, тому що чим більше Скорпіон вкладає у себе, тим більше йому стає соромно за себе. Поки він не скаже "стоп" і не відповість на запитання, від чого він насправді тікає і чи дійсно у нього є причини соромитися, він одягатиме нові маски. Зірки ясно вказують на те, що зміни можлииві, якщо Скорпіон знайде у собі сили боротися за найкраще завтра.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.