Справжні ''відьми'': названо жінок за знаком зодіаку з найсильнішою інтуїцією

Деякі жінки мають настільки сильну інтуїцію, що буквально можуть передбачати розвиток подій. Вони запросто могли б зайнятися езотерикою. За словами астрологів, йдеться про Дів, Скорпіонів та Овнів.

3 місце – Діва

Діва – справжня "відьма". Одного її погляду достатньо, щоб люди виконали її прохання, опинившись під чарами. Уродженці цього знаку можуть вирахувати будь-кого миттєво завдяки сильній інтуїції. Крім того, Діви – чудові психологи, і якщо вони оберуть цю професію, то будуть у ній досконалі. Але це стосується лише жінок. Чоловіки-Діви таких здібностей не мають.

2 місце – Скорпіон

Скорпіони навіть не приховують, що мають магічні здібності. Вони часто прикидаються скромними та дуже милими, але будьте обережні, адже вони можуть грати свою роль. Уродженці знаку вміло користуються своєю інтуїцією та можуть маніпулювати оточуючими, якщо захочуть.

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1 місце – Овен

Овни народжуються "відьмами", і екстрасенсорні здібності у них у крові. Проблема в тому, що вони рідко це знають, а ще частіше не вірять у чаклунство. Тому що Овни дуже приземлені та конкретні. Однак, якщо Овен знає про свій дар, може проникнути в інші світи. Також у Овнів чудова інтуїція, яка дозволяє уникнути багатьох неприємностей.

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