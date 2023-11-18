На будь-який смак і тип обличчя: топ-5 модних стрижок (фото)

Дізнайтесь про 5 наймодніших стрижок, які допоможуть залишатися стильними та відповідати тенденціям моди. UAportal підібрав популярні зачіски на будь-який смак.

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Шег

Стрижка Шег відрізняється хаотичними шарами і текстурованим фінішем, що додає зачісці невимушеного вигляду. Ця універсальна стрижка підходить для всіх типів і довжини волосся, що робить її популярним вибором серед модниць.

Піксі

Стрижка Піксі – це сміливий вибір, зачіска не вимагає особливого догляду і має ефектний вигляд. Ця коротка стрижка випромінює впевненість і може бути адаптована до різних форм обличчя і текстур волосся.

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Боб

Стрижка Боб – позачасовий та елегантний вибір. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу гладкому і прямому бобу, чи хвилястому і скуйовдженому, ця універсальна стрижка ніколи не вийде з моди.

Каре

Стрижка каре пропонує баланс між довгим і коротким волоссям, поєднуючи гламур з практичністю. Ця зачіска середньої довжини гарно обрамляє обличчя і може бути адаптована до різних форм обличчя та текстури волосся.

Блант боб

Блант боб – це смілива і сучасна зачіска з чіткими лініями, що створюють витончений і вишуканий вигляд. Ця стрижка добре підходить для волосся різної довжини і текстури.

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