Міфи про здорове харчування: поради, які варто знати кожному

Багато поширених стереотипів щодо здорового способу життя часто є оманливими. UAportal спростував різні помилкові уявлення про здорові звички в харчуванні.

Соки

Замість сніданку у вигляді фреша краще вживати цілісні фрукти та овочі. Це гарантує надходження всієї клітковини з продуктів та запобігає надмірному споживанню цукру.

Цілісні фрукти та овочі забезпечують організм необхідними поживними речовинами та зберігають почуття ситості протягом тривалого періоду. Тому вживання цільних продуктів, багатих на клітковину, є здоровим початком дня.

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Білок

Міф про те, що "чим більше білка, тим краще", варто спростувати, включивши до свого раціону різноманітні джерела походження цього продукту, такі як рослинні білки, а також нежирні сорти м'яса та риби. Різноманітність споживання в раціоні забезпечує широкий спектр необхідних поживних речовин та знижує ризик вживання надлишку насичених жирів.

Знежирені продукти

Деякі низькокалорійні продукти можуть містити більшу кількість цукру або штучних добавок, які компенсують нестачу жиру. Краще зосередитися на споживанні цілісних, необроблених продуктів та включенні до раціону здорових жирів, таких як авокадо та горіхи. Це забезпечить організм необхідними поживними речовинами та підтримає природний збалансований та поживний раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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