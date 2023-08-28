Місяць народження вкаже, в якій професії ви досягнете найбільших успіхів: гороскоп

Місяць народження може допомогти вам знайти роботу своєї мрії, яка приноситиме не тільки задоволення, але й солідні гроші. Астрологи стверджують, що кожен знак зодіаку має кілька професій, які відповідають його сильним сторонам і повністю реалізують його потенціал.

Овен: пожежник, спортсмен, урядовець, політик, артист.

Телець: кухар, модельєр, інженер, стиліст, фінансовий консультант.

Близнюки: письменник, журналіст, піарник, продюсер, рекламник.

Рак: спортсмен, викладач, ветеринар, тренер, гінеколог.

Лев: художник, актор, музикант, педагог, власник бізнесу, креативний директор.

Діва: аналітик, детектив, редактор, інженер, письменник, технік, диктор, хірург.

Терези: художник, агент з нерухомості, суддя, юрист, психолог, терапевт, дизайнер інтер'єрів.

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Скорпіон: біржовий маклер, юрист, професор, слідчий, інвестор.

Стрілець: підприємець, інженер, стендап-комік, екскурсовод.

Козеріг: голова правління, суддя, юрист, психіатр, продавець.

Водолій: астролог, аналітик, інженер, винахідник, підприємець.

Риби: художник, медсестра, учитель, духовний наставник, кінорежисер, біолог.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.