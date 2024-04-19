Магія на великому екрані: найкращі фільми у жанрі фентезі, які подарують відчуття пригод
UAportal пропонує добірку найчарівніших фільмів у жанрі фентезі, які зачаровували глядачів протягом 2000-х років. Приготуйтеся до неймовірних пригод, які подарують справжнє задоволення та відпочинок.
"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний
Країна виробництва: США, Великобританія
Тривалість: 143 хвилини
Рік виробництва: 2005
Головний продюсер: Ендрю Адамсон
За мотивами улюбленого роману К.С. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа" переносить нас у чарівний світ Нарнії. Четверо братів і сестер натрапляють на містичну шафу, яка веде їх у фантастичне царство, замкнуте у вічній зимі. Разом з тваринами, міфічними істотами та могутнім левом Асланом вони мають виконати героїчне призначення і покласти край пануванню Білої Відьми.
"Лабіринт Фавна"
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Фентезі, драма
Країна виробництва: Іспанія, Мексика, США
Тривалість: 118 хвилин
Рік виробництва: 2006
Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо
"Лабіринт Фавна" – це похмура і захоплива історія, що розгортається на тлі громадянської війни в Іспанії. Юна Офелія знаходить таємний лабіринт, де живуть міфічні істоти. Виконуючи завдання, поставлені фавном, Офелія усвідомлює, що її подорож містить ключ до фантастичної долі, переплетеної з похмурими реаліями війни.
"Сутінки"
Рейтинг IMDB: 5.2/10
Жанр: Фентезі, драма, романтика
Країна виробництва: США
Тривалість: 122 хвилини
Рік виробництва: 2008
Головний продюсер: Грег Моорадіан, Марк Морган, Вік Годфрі
"Сутінки" зачарували глядачів своєю унікальною сумішшю романтики та вампірської міфології. Белла Свон переїжджає до маленького містечка і закохується у вампіра Едварда Каллена. Разом вони долають складнощі свого забороненого кохання, стикаючись з надприродними загрозами та викликами безсмертя.
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"Загадкова справа Бенджаміна Баттона"
Рейтинг ІMDB: 7.8/10
Жанр: Фентезі, Драма, Романтика
Країна виробництва: США
Тривалість: 166 хвилин
Рік виробництва: 2008
Головний продюсер: Кетлін Кеннеді, Френк Маршалл та Шон Чаффін
Фільм "Загадкова справа Бенджаміна Баттона" розповідає захоплюючу історію про людину, яка дорослішає навпаки. Народившись літнім чоловіком, Бенджамін Баттон проживає своє життя у зворотньому порядку, переживаючи історію кохання, яка не підвладна часу. Стаючи молодшим, поки інші старіють, Бенджамін вирушає у подорож, кидаючи виклик поняттям віку, смертності та краси швидкоплинних миттєвостей.
"Початок"
Рейтинг IMDB: 8.8/10
Жанр: Фантастика, екшн, пригоди
Країна виробництва: США, Великобританія
Тривалість: 148 хвилин
Рік виробництва: 2010
Головний продюсер: Крістофер Нолан
Фільм "Початок" запрошує нас у дивовижну подорож крізь сни та реальність. Майстри-екстрасенси мають здатність проникати у сни і видобувати цінну інформацію. Дом Кобб, вправний злодій, отримує шанс на спокуту, взявши на себе амбітну місію підкинути впливовому політику ідею у свідомість.
Нагадаємо, ми розповіли про найкращі фільми для сімейного перегляду.
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