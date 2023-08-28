Люди, народжені цього дня тижня, – обрані: вони наділені винятковою гостротою розуму

На характер і долю людини впливає не лише знак зодіаку зодіаку, а й у день тижня, коли вона з'явилася на світ. Любителі астрології дотримуються думки, що тільки одного дня народжуються справжні генії, які досягають більшого успіху, ніж інші.

Прийнято вважати, що у понеділок народжуються працьовиті люди, а у п'ятницю – любителі вечірок. А ось люди, народжені в середу, мають інтелект вище середнього.

Покровителем людей, народжених у середині тижня, є Меркурій, який символізує виняткову гостроту розуму та здатність справлятися з проблемами. Люди, народжені в середу, мають набір рис, які роблять їх практично приреченими на успіх.

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Вони надзвичайно розумні, креативні та товариські, таке поєднання якостей допомагає їм у житті. Люди, народжені в середу, готові прийняти нові виклики та здатні переконати інших у своїх ідеях. Вони завжди мають багато друзів і із задоволенням відвідують усі заходи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.