Як вирощувати моркву: основні правила для щедрого врожаю

У квітні, коли до країни приходить потепління, люди починають задумуватися про посів різних культур на городі, зокрема моркви. UAportal розповів, що ця універсальна культура процвітає практично на кожній грядці, але для забезпечення успішного врожаю вкрай важливо знати секрети її вирощування.

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Одна з важливих порад – уникати посіву моркви на ділянках, де в попередньому році були присутні такі культури як боби, пізня капуста або кукурудза. Не менш важливим є знання рослин, які не сумісні з морквою.

Фахівці не рекомендують висівати моркву на ділянках, де раніше росли петрушка, пастернак, кріп, селера, редис або буряк.

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Що стосується ґрунтових умов, важливо уникати застою води та надмірної вологості. Морква віддає перевагу добре дренованим і пухким ґрунтам, в ідеалі з нейтральним або слабокислим рівнем рН. Якщо на вашій ділянці важкий, перезволожений ґрунт, бажано покращити його родючість перед посівом моркви.

Морква відома своєю холодостійкістю, оскільки для оптимального проростання їй потрібна температура від +9 до +15 градусів. Тому її зазвичай висівають з початку квітня до середини травня. Проте культура може витримувати навіть невеликі нічні заморозки до -2 градусів, не зазнаючи при цьому значних пошкоджень. Очікуйте, що перші сходи з'являться через 10-15 днів після посіву.

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