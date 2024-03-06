Як обрізати абрикос після зими, щоб отримати багатий врожай
Хочете, щоб ваш абрикос радував вас щедрими плодами? Тоді важливо правильно його обрізати! Обрізка плодових дерев – важлива частина під час вирощування нового врожаю.
Дотримуючись цих порад з сайту noviydoctor, ви зможете правильно обрізати абрикос і отримати багатий врожай смачних плодів.
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Чому обрізка так важлива?
- Зберігає енергію рослини.
- Спрямовує ріст на нові бруньки та плодоніжки.
- Підвищує цвітіння та плодоношення.
- Створює відкриту крону для кращого проникнення світла та повітря.
Коли обрізати абрикос?
Найкращий час для обрізки – рання весна, до початку цвітіння (з березня до квітня).
Як правильно обрізати абрикос?
- Видаліть всі мертві, сухі та пошкоджені гілки.
- Виберіть одну сильну вертикальну гілку як центральний лідер.
- Обріжте конкуруючі гілки, особливо ті, що ростуть вертикально вгору.
- Сформуйте відкриту крону:
- Видаляйте гілки, які ростуть в середині крони або вниз.
- Видаляйте гілки, які конкурують за простір та світло.
- Обріжте гілки з пухирцями бруньок до здорового зрубу.
- Не обрізайте гілки, які можуть бути вражені весняними морозами.
Важливо!
- Різні сорти абрикосів можуть мати різні потреби в обрізці.
- Завжди дотримуйтесь загальних принципів обрізки та враховуйте особливості вашого дерева.
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