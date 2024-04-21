Як обрати капелюх, яка точно вам підійде: стилісти поділились лайфхаками

Коли справа доходить до вибору ідеального капелюха, необхідно розуміти який стиль, фасони тощо вам пасують, аби обрати для себе ідеальний. UAportal поділиться лайфхаками від досвідчених стилістів.

Пробуйте різні стилі

Вибираючи капелюх, слід приміряти різні фасони, щоб визначити, що підкреслює риси обличчя та особистий стиль людини. Для круглого обличчя відмінно підійдуть капелюхи з широкими полями, а овального – можна сміливо експериментувати з різними моделями. Крім того, важливо враховувати матеріал, з якого пошитий капелюх, і те, як він поєднується із вашим гардеробом.

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Розмір голови

Щоб правильно підібрати капелюх, дуже важливо виміряти свою голову. За допомогою сантиметрової стрічки слід визначити обхват голови трохи вище брів і вух. Різні моделі та форми шапок можуть вимагати точних замірів, тому знання своїх розмірів може заощадити час і гарантувати ідеальну посадку аксесуара.

Вибір на користь капелюхів з регуляторами

Якщо ви сумніваєтеся чи пасує вам шапка, бажано обирати моделі з регуляторами, такими як шнурки, липучки або еластичні стрічки. Ці конструкції дозволяють вам підлаштувати комфортну для вас посадку. Важливо виділити достатньо часу, щоб відрегулювати розмір, доки він не стане ідеальним.

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