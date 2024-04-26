Як обрати ідеальну сумку: на що звернути увагу

UAportal розповів про найважливіші характеристики, на які варто звернути увагу, щоб купити ідеальну сумку. Ці поради допоможуть обрати ідеальний варіант на будь-який випадок життя.

Призначення

Для щоденного використання найкраще підійде сумка з кількома відділеннями для організації речей, а для подорожей – міцна і містка. Крім того, слід переконатися, що її зручно носити, чи то рюкзак з м'якими лямками, чи то сумка-кросбоді з регульованим ременем.

Також читайте: Стилісти назвали нехитрий трюк, щоб виглядати вище

Вага сумки

Щоб уникнути зайвого навантаження на плечі та спину, особливо якщо ви будете носити її протягом тривалого часу, слід обирати легку сумку. Крім того, для захисту цінних речей від несподіваних погодних умов слід обрати сумку з водонепроникним зовнішнім покриттям.

Місткість

Переконайтеся, що в ній достатньо місця для найнеобхідніших речей, але вона не повинна бути надто великою. Бажано обирати сумку з регульованими м'якими ременями, щоб забезпечити зручне носіння та зменшити навантаження на плечі.

Раніше стилісти показали взуття, яке актуальне навесні 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!