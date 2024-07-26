Як знищити бур'яни та мох на подвір'ї: геніальний метод

Коли сонце приносить тепло, на подвір'ях починають проростати бур'яни та мох, зменшуючи їхній колись привабливий вигляд. UAportal дізнався, що винахідливі домовласники знайшли швидкий засіб для боротьби з цими небажаними рослинами на подвір'ї.

Цей метод займає всього 10-15 хвилин, але дає вражаючі результати, повністю викорінюючи бур'яни та мох з подвір'я. Придбайте відбілювач, навіть найекономніший варіант здатен творити чудеса, швидко знищуючи мох і бур'яни.

Однак дуже важливо розвести його належним чином, щоб запобігти появі стійких білих плям на тротуарах та інших поверхнях. Візьміть 4 літри води і додайте 5 столових ложок відбілювача, ретельно перемішайте. Перелийте розчин у пляшку з розпилювачем для зручності нанесення.

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Ретельно обприскайте сумішшю уражені ділянки у дворі, залишивши її на 10-15 хвилин, щоб посилити її перетворюючу дію. Важливо не перевищувати цей час, щоб запобігти появі плям, які можуть пошкодити каміння або тротуарну плитку.

Після закінчення зазначеного часу змийте всі сліди відбілювача теплою водою. Наберіться терпіння, дочекайтеся пожовтіння рослин, перш ніж видаляти їх з подвір'я. Жорстка щітка з металевою щетиною – ефективний інструмент для ретельного видалення моху та бур'янів з кам'яних плит або бруківки, що гарантує ретельний результат.

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