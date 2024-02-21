Як зберегти дерев'яне кухонне приладдя в ідеальному стані

UAportal підготував три важливі поради, які допоможуть вам зберегти дерев'яне кухонне приладдя в ідеальному стані. Дізнайтеся, як запобігти пошкодженню від вологи, як живити деревину олією, а також про важливість використання дбайливих методів чищення для збереження природної краси вашого посуду.

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Зберігаємо в сухості

Одна з важливих порад для збереження ідеального зовнішнього вигляду дерев'яного кухонного приладдя – тримати його сухим. Надлишок вологи може призвести до розбухання деревини, розтріскування або навіть появи цвілі. Тому після миття дерев'яного посуду дуже важливо ретельно висушити його перед тим, як прибрати на зберігання.

Ви можете залишити його сушитися на повітрі, поставивши у вертикальному положенні на сушарку, або ж витерти чистим рушником насухо. Не рекомендується залишати посуд у раковині або посудомийній машині, де він може контактувати з надмірною кількістю води.

Приправа з олією

Ще один корисний лайфхак для збереження краси дерев'яного кухонного приладдя – регулярне змащування його олією. Для цього рекомендується використовувати харчову олію, наприклад, мінеральну або кокосову. Нанесення олії на посуд допомагає зволожити і захистити деревину від висихання або вбирання небажаних запахів.

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Втирайте олію в посуд ганчіркою або руками, переконавшись, що всі поверхні покриті достатньою мірою. Перед тим, як витирати надлишки олії, залиште посуд на кілька годин або на ніч, щоб олія проникла в деревину.

Уникайте агресивних миючих засобів

Використання агресивних миючих засобів може становити ризик для деревини вашого посуду і позбавити його природної олії. Тому для чищення дерев'яного кухонного приладдя бажано використовувати м'якіші альтернативи, такі як м'яке мило для посуду або навіть гарячу воду та щітку для чищення.

Обережно потріть посуд, щоб видалити залишки їжі, і ретельно промийте його. У разі необхідності дезінфекції можна використовувати суміш оцту та води. Однак дуже важливо уникати тривалого замочування посуду, оскільки це може призвести до деформації або розколювання деревини.

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