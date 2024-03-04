Як зробити красиві локони без плойки: ефективні способи

У сучасному світі отримання приголомшливих кучерів без використання термоінструментів є популярною темою. UAportal детально розглянув дієві методи безтеплової завивки.

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Плетіння

Ефективний метод досягнення красивих локонів без термоукладки – заплетення волосся в коси. Для більш тугих локонів слід плести коси меншого розміру, а для більш вільних хвиль – більшого. Якщо залишити їх на кілька годин або на ніч, а потім розплести, можна отримати гарну зачіску без особливих зусиль.

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Використання гнучких бігуді

Гнучкі бігуді – чудовий інструмент для створення красивих локонів без плойки. Невеликі ділянки волосся слід обернути навколо них, закріпити й залишити на кілька годин або на всю ніч. Гнучкі бігуді дозволяють комфортно спати й створювати красиві локони з мінімальними зусиллями.

Накручування за допомогою пов'язки на голову

Для отримання природних локонів без використання термічної обробки можна спробувати накручування за допомогою пов'язки на голові. Рекомендується зволожити волосся, накрутити невеликі пасма, а потім намотати їх на м'яку пов'язку. Залишивши на ніч, ви отримаєте красиві, пружні локони без жодних термічних ушкоджень.

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