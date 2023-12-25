Як правильно зберігати часник: Три лайфхаки від господинь

Правильне зберігання часнику впливає не лише на його смак та аромат, але й зберігає його корисні властивості. UAportal підготував низку лайфхаків, що допоможуть правильно зберігати часник.

Відео дня

Зберігання часникових зубчиків в олії

Щоб запобігти проростанню і зберегти часник свіжим, спробуйте зберігати очищені зубчики в банці з оливковою олією. Банку слід тримати в холодильнику.

Читайте також: Городники розкрили секрет, який допоможе зберігати капусту свіжою до весни

Заморожування часнику

Ще один ефективний спосіб зберігання часнику – заморожування очищених зубчиків. Викладіть їх на деко, поставте в морозилку, а потім перекладіть у пакет.

Приготування часникового порошку

Ще один спосіб зберегти часник – перетворити його в порошок. Почистіть і наріжте його, а потім висушіть скибочки в харчовому дегідраторі або низькотемпературній духовці. Після повного висихання подрібніть скибочки в дрібний порошок.

Раніше ми писали, як правильно заморозити зелену цибулю, щоб зберегти смакові якості.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!