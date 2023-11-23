Як правильно заморозити зелену цибулю, щоб зберегти смакові якості

Якщо ви хочете смакувати зеленою цибулею всю зиму, можна її заморозити. За умов правильного зберігання, її свіжий смак та аромат збережуться.

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У зимовий період ви зможете використовувати таку зелень різними способами. До прикладу, додавайте до перших або других страв, для закусок.

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Дехто вважає, що зелену цибулю краще не заморожувати, бо після розморожування втрачається пружність. Проте ми назвемо основні переваги такого способу збереження:

заморожувати цибулю дуже просто;

так зелена цибуля буде краще і довше зберігатися;

готова зелень буде під рукою, що пришвидшить приготування страв;

збереження корисних вітамінів.

Якщо робити все правильно, то смак зеленої цибулі через замороження не зміниться. Смак може змінитися лише тільки через тривале зберігання. Але не варто повторно заморожувати, тоді вона буде несмачною.

Крім цього, незначно може змінитися консистенція цибулі. Вона буде м'якшою, аніж свіжа. Якщо правильно заморозити зелень, то консистенція не зміниться.

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Як правильно заморожувати зелену цибулю?

Врахуйте кілька простих правил для отримання максимальної користі та смакових якостей:

1. Ретельно промийте зелень перед тим, як її нарізати. Робіть це не завчасно, інакше втратиться аромат. Стежте за тим, щоб вода не потрапляла на зріз, бо пір’я може посипатися.

2. Також можна заморожувати білу цибулю, але в окремій ємності.

3. Відразу після промивання зелень перекладіть у друшляк, щоб вийшла зайва вода. Використайте паперові рушники, інакше виникнуть проблеми із заморожуванням.

4. Розподіліть зелень кількома порціями, щоб діставати стільки, скільки ви зможете використати за один раз.

5. Якщо заморожуєте зелену цибулю, відповідально підійдіть до вибору стебел. Позбудьтеся жовтого листя та в'ялого. Для заморожування відмінно підійдуть стебла насиченого зеленого кольору.

Раніше UAportal розповідав, що гарбуз може зберігатися у свіжому вигляді до 6 місяців у прохолодному, темному місці з температурою від 4 до 9 градусів за Цельсієм.

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