Як посмажити яйця без олії: корисні поради для здорового харчування

UAportal розповів про різні методи приготування яєчні без використання олії, прокладаючи шлях до більш здорового харчування. Ці поради гарантують, що ваш сніданок буде корисним для здоровʼя.

Приготування у мікрохвильовій печі

Яйце слід розбити в посуд і проколоти жовток виделкою, а потім накрити тарілкою. Готувати в мікрохвильовій печі потрібно протягом 1,5 хвилин на високій потужності.

Яєчня на пару

Для цього потрібно розігріти на середньому вогні антипригарну сковорідку, додати невелику кількість води і чекати, доки вона закипить. Після цього потрібно розбити яйце у воду та готувати декілька хвилин.

Використовуйте силіконове кільце для яєць

Покладіть силіконове кільце на антипригарну сковорідку, нагрійте її на середньому вогні і розбийте в нього яйце. Накрийте сковорідку кришкою, щоб яйце добре приготувалося.

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Запікання яйця

Для початку розігрійте духовку до 175°C і змастіть форму для кексів кулінарним спреєм. Далі потрібно розбити яйця у формочки та запікати їх, доки білки не схопляться, а жовтки не приготуються до бажаного ступеня.

Яйця пашот

Доведіть воду в каструлі до легкого кипіння. Одне яйце акуратно розбийте в миску, не пошкодивши жовток. У воді зробіть кругові рухи ложкою, щоб вийшов вир.

Акуратно перелийте яйце в центр виру. Злегка підніміть яйце знизу, щоб воно не прилипло до дна. Варити пашот потрібно 3-4 хвилини, а потім дістати шумівкою.

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