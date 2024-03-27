Смачний яблучний пиріг, для якого навіть не потрібно замішувати тісто: рецепт
Важко уявити, що хтось може залишитися байдужим до пишного яблучного пирога, який чарівно пахне. Ми вже поділилися з вами безліччю способів приготування подібної випічки, але тут є простір для фантазії.
Від щоденного приготування улюбленого пирога багатьох зупиняє хіба що етап замішування тіста. Ця процедура, вимагає чимало часу та зусиль, а також після неї доводиться відмивати руки. Проте, існує спосіб приготувати пиріг з яблуками без потреби вручну замішувати тісто. Легким рецептом смачного яблучного пирога поділився Today.ua.
Як приготувати яблучний пиріг без замішування тіста
На форму 18х18 см нам знадобиться:
- борошно — 140 г;
- цукор – 140 г;
- манка – 160 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- ванільний цукор – 16 г;
- яблука – 1,5 кг;
- кориця — 1 ч. л.;
- масло вершкове – 100 г.
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Приготування:
- У окремому посуді змішайте муку, цукор, манку, розпушувач і ваніль. Розділіть отриману суміш на чотири однакові частини.
- Очистіть яблука від шкірки та натріть їх на дрібній тертці. Додайте до них корицю і ретельно перемішайте. Розділіть суміш на три частини.
- Покрийте дно форми для випічки пергаментом і змастіть його маслом. Висипте одну частину сухої суміші, а зверху розподіліть одну частину підготовлених яблук. Повторіть процес, утворюючи три шари, і завершіть останнім шаром сухої суміші.
- Зверху натріть охолоджене масло. Відправте форму в розігріту духовку і випікайте протягом однієї години.
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