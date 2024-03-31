Як приготувати рибні котлети з минтая та картоплі: простий рецепт
Смачні та ніжні котлети з минтая та картоплі – це чудова ідея для обіду чи вечері. Ця страва готується легко та швидко, а інгредієнти доступні кожному.
Ви можете додати до фаршу інші овочі, наприклад, моркву або цибулю. Замість панірувальних сухарів можна використовувати манну крупу. Котлети можна також запекти в духовці. Рецептом поділились на сайті uyut.in.ua.
Читайте також: Як приготувати гарбузовий пиріг-суфле: простий рецепт
Що нам знадобиться:
- 500 г минтая
- 360 г картоплі
- 2 зубчики часнику
- 60 г зелені (петрушка, кріп)
- 1 яйце
- 50 г борошна
- 150 г панірувальних сухарів
- Олія
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Відваріть картоплю.
- Наріжте минтай шматочками.
- Пропустіть через м'ясорубку рибу, картоплю, часник та зелень.
- Додайте до фаршу борошно, яйце, сіль та перець.
- Ретельно перемішайте інгредієнти.
- Змочіть руки водою та сформуйте котлети.
- Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
- Відправте котлети в холодильник на 30 хвилин.
- Розігрійте сковороду з олією.
- Обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.
Подавайте котлети з улюбленим гарніром та соусом.
Смачного!
Радимо також звернути увагу на рецепт запіканки з капустою та фаршем.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!