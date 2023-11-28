Як приготувати гарбузовий пиріг-суфле: простий рецепт
Гарбуз – це не лише символ осені, але і відмінний та корисний інгредієнт для створення смачних страв, зокрема і солодких десертів.
Відома українська актриса та режисерка Марина Ягодкіна поділилася рецептом гарбузового пирога-суфле, який вона назвала "Геометрія" через його прекрасну форму після нарізання.
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Для тіста вам знадобляться:
- Масло вершкове – 125 г
- Борошно – 1 склянка
- Цукор – 2−3 ст. ложки
- Дрібка солі
- Сода + оцет
- 2 жовтки
- Ванілін за смаком
Спочатку потрібно перемішати олію з борошном до отримання крихкої маси, після чого додати решту інгредієнтів: цукор, сіль, соду + оцет (гаситься) і, нарешті, два жовтки. Отримане тісто слід поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб воно добре затверділо, поки готується начинка.
Для начинки:
- 500−600 г гарбуза відварити або запекти в духовці протягом 15 хвилин.
- Перетерти у блендері.
- Додати банку згущеного молока і 2 білки.
- До смаку — корицю, імбир, мелений мускатний горіх.
- Збити до однорідної маси.
У форму викласти тісто, створивши бортики. Потім заливайте його начинкою. Випікайте протягом 10 хвилин при 200 градусах, після чого зменште температуру до 180 градусів і продовжуйте пекти ще 40−45 хвилин. Дайте пирогу повністю охолонути перед розрізанням, щоб насолодитися його неймовірним смаком.
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