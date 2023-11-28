Як приготувати гарбузовий пиріг-суфле: простий рецепт

Гарбуз – це не лише символ осені, але і відмінний та корисний інгредієнт для створення смачних страв, зокрема і солодких десертів.

Відео дня

Відома українська актриса та режисерка Марина Ягодкіна поділилася рецептом гарбузового пирога-суфле, який вона назвала "Геометрія" через його прекрасну форму після нарізання.

Читайте також: Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору

Для тіста вам знадобляться:

Масло вершкове – 125 г

Борошно – 1 склянка

Цукор – 2−3 ст. ложки

Дрібка солі

Сода + оцет

2 жовтки

Ванілін за смаком

Спочатку потрібно перемішати олію з борошном до отримання крихкої маси, після чого додати решту інгредієнтів: цукор, сіль, соду + оцет (гаситься) і, нарешті, два жовтки. Отримане тісто слід поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб воно добре затверділо, поки готується начинка.

Для начинки:

500−600 г гарбуза відварити або запекти в духовці протягом 15 хвилин.

Перетерти у блендері.

Додати банку згущеного молока і 2 білки.

До смаку — корицю, імбир, мелений мускатний горіх.

Збити до однорідної маси.

У форму викласти тісто, створивши бортики. Потім заливайте його начинкою. Випікайте протягом 10 хвилин при 200 градусах, після чого зменште температуру до 180 градусів і продовжуйте пекти ще 40−45 хвилин. Дайте пирогу повністю охолонути перед розрізанням, щоб насолодитися його неймовірним смаком.

Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!