Рецепт ситної вечері: запіканка з капустою та фаршем
Ця запіканка за рецептом від Shuba дуже легка у приготуванні, але ситна та смачна. Чудовий варіант для вечері.
Інгредієнти:
Капуста білоголова – 0.5 шт.
Морква – 2 шт.
Панірувальні сухарі – 100 г
Яйця курячі – 2 г
М’ясний фарш – 500 г
Олія – 1 ст. л.
Сіль – за смаком
Приправа до мʼяса – за смаком
Сир твердий - 100 г
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Спосіб приготування:
Дрібно нашаткуйте капусту та моркву.
Додайте фарш, сухарі, яйця, сіль, приправу і добре перемішайте масу.
Розкладіть масу на деко застелене пергаментом та змащене олією.
Деко помістіть в розігріту до 180°C духовку і запікайте масу 30 хвилин.
Дістаньте запіканку, посипте тертим сиром і запікайте ще 15 хвилин.
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