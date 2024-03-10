Як підготувати цибулю до весняної посадки: ефективні поради

Чи знаєте ви, як правильно підготувати розсаду цибулі до посадки, щоб забезпечити щедрий урожай. UAportal розповів ключову інформацію та прийоми, яких варто дотримуватися.

Відео дня

З весною настає час готуватися до садово-городнього сезону. Для тих, хто планує вирощувати цибулю, важливо розуміти, що для успішного результату потрібна належна підготовка.

Посадка цибулі, як правило, є одним з перших завдань на городі, як тільки дозволяють погодні умови. Щоб оптимізувати ріст і врожайність, експерти рекомендують дотримуватися цих основних правил підготовки цибулі:

Стимуляція. Для покращення проростання експерти радять використовувати стимулятори. Приготуйте концентрований розчин відповідно до інструкції та замочіть цибулю на 5-6 годин перед посадкою.

Замочування. Перед посадкою "розбудіть" саджанці за допомогою шокового замочування. Помістіть цибулю в сітку і дайте їй висохнути при температурі 10-15 градусів. Згодом замочіть її у воді на 15 хвилин (нижче 50 градусів) з подальшим короткочасним зануренням у холодну воду. Цей процес допомагає стимулювати цибулю, роблячи її більш стійкою до несприятливих умов проростання та грибків.

Обрізка. Невелике обрізання кореневої системи перед посадкою може прискорити процес проростання. Крім того, бажано зрізати верхню частину цибулі безпосередньо перед посадкою. Видалення верхівки сприяє отриманню більш соковитих врожаїв, а відрізання 1/3 саджанця сприяє швидшому росту пір'я цибулі.

Читайте також: Люблять тінь: які квіти можна садити під деревами

Крім того, важливу роль відіграють добрива. Відвідайте місцевий садівничий магазин, щоб отримати рекомендації щодо конкретних добрив, які підходять для надмірно сухого або глинистого ґрунту.

Щоб додатково захистити цибулю від мухи, ви можете приготувати в домашніх умовах простий і ефективний розчин з води і солі. Замочіть розсаду в суміші з 5 літрів води і 1 кг солі на 2 години. Така обробка забезпечує захист від цибулевої мухи та грибків.

Ще один профілактичний захід передбачає використання мідного купоросу. Замочування розсади в слабкому розчині мідного купоросу (1 чайна ложка на кожні 10 літрів води) допомагає відлякувати комах і грибки, забезпечуючи плідний урожай.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!