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Люблять тінь: які квіти можна садити під деревами

Ігор Романько

Які квіти можна посадити під деревами в тіні

Хочете прикрасити тінисті куточки саду? Не проблема! Існує безліч чудових рослин, які чудово себе почувають в умовах нестачі сонячного світла.

Ці 5 рослин – лише мала частина тіньолюбних красенів, які можуть прикрасити ваш сад. Не бійтеся експериментувати, адже завдяки різноманіттю видів ви зможете створити неповторний дизайн навіть у найзатіненіших куточках вашої ділянки, пише ТСН.

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1. Папороть:

  • Ця багаторічна красуня буває різних видів, форм та розмірів.
  • Невибаглива у догляді, стійка до перепадів вологості та якості ґрунту.
  • Ідеально підходить для створення затишної атмосфери в тінистих місцях.

2. Госта:

  • Цвіте в тіні та приваблює запилювачів.
  • Адаптується до сухого ґрунту.
  • Має безліч сортів з різним забарвленням листя.

3. Коралові дзвіночки:

  • Потребують трохи більше світла, ніж папороть або госта.
  • Цвітуть протягом тривалого часу.
  • Мають яскраве листя, яке стає ще більш виразним в тіні.

4. Орлики (аквілегія):

  • Люблять півтінь.
  • Приваблюють запилювачів.
  • Мають мальовничі квіти та цікаве листя, схоже на папороть.

5. Аюга:

  • Чудово росте як в тіні, так і на сонці.
  • Має вічнозелене листя.
  • Швидко розростається, пригнічуючи бур'яни.

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