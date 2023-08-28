Як одягатися за знаком зодіаку, щоб залучити удачу: гороскоп

Які кольори одягу вибрати кожному знаку зодіаку? Насправді це має велике значення, адже правильні відтінки не лише підкреслять вроду, а й подарують приплив гарної енергії, стверджують астрологи. Читайте детальніше!

Телець – найупертіший із усіх знаків зодіаку. Вибираючи кольори одягу, віддавайте перевагу класиці. Чорний колір із металевими акцентами вам ідеально підійде.

Овни найкраще почуватимуться у поєднанні класичних джинсів та білої футболки. Якщо ви хочете додати ізюминку, виберіть відтінки жовтого. Вони підкреслять ваш характер.

Близнюки часто змінюють свою думку та стиль. Зробіть ставку на вільне поєднання яскравих кольорів. Найкраще вам буде у червоному кольорі, який підкреслить ваші сильні сторони.

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Ракам подобаються ніжні кольори, які не вирізняються з натовпу. Зробіть ставку на сірі відтінки, які ви зможете поєднувати із відтінками золота.

Лев – вроджений лідер. Вибирайте "королівські" кольори одягу, такі як бордовий та темно-зелений.

У Дів тонка та чутлива душа. У вашому випадку найкраще підійдуть пастельні відтінки. Не бійтеся ніжного блакитного та пудрово-рожевого.

Терези в житті керуються насамперед логікою та холоднокровним аналізом. Вибирайте одяг класичних відтінків. Зробіть ставку на чорний та білий.

Скорпіони незалежні і цінують волю понад усе. Ваш колір – усі відтінки синього. Вибирайте їх, і ви будете жити відповідно до своїх переконань.

Стрільцям подобається виділятися із натовпу. Ви не боїтеся експериментів і часто вибираєте сміливі кольори. Вам підійде одяг помаранчевих та жовтих відтінків.

Козерогам подобаються спокійні та приглушені кольори. Ідеальним поєднанням для вас стане графітовий колір із елементами білого.

Водолії люблять світ і бунтувати проти правил. Вибирайте насичені кольори, пов'язані із землею. Зробіть ставку на темно-синій та морські аксесуари.

Риби – творчі люди. Робіть ставку на яскраві кольори, але найкраще вам підійдуть бежеві та кремові відтінки. Образ варто завершити зеленими аксесуарами.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.