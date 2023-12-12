Як виправити смак дуже кислого сиру: лайфхак від господинь

Коли молоко пройшло бродіння на заводі чи вдома, молочнокислі бактерії, розкладаючи молочний цукор, утворюють молочну кислоту. Якщо технологія виготовлення сиру порушена, може бути забагато кислоти, що вплине на смак. Але це можна це виправити.

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Про це пише menicikavo.com.

Як нейтралізувати кислоту у сирі

Якщо потрібно прибрати кислий присмак сиру, не обов'язково використовувати гідрокарбонат натрію чи цукор. Вистачить молока.

Достатньо просто розмістити сир у глибокій тарілці чи мисці та полити його молоком.

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Необов'язково ставити у холодильник: дайте сиру стояти при кімнатній температурі протягом близько тридцяти хвилин.

Потім відцідіть сир на друшляк, використовуючи марлю, якщо потрібно. За бажанням його можна покласти під прес.

Тепер сир готовий до вживання. А за допомогою використаного молока можна приготувати тісто.

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