Чиститься на раз два: як правильно варити картоплю у кожушках на салати (відео)

На різдвяні та новорічні свята завжди не вистачає часу на готування великої кількості страв, особливо, якщо потрібно накрити стіл на велику компанію. Однак є можливість спростити собі це задання особливо якщо знати деякі хитрощі приготування.

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Для прикладу, ви можете спростити собі приготування салатів, що містять відварену у кожушках картоплю. Потрібно перед тим, як її варити, скористатися нехитрим способом.

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Як швидко почистити картоплю в "мундирі"

Це дуже простий та ефективний спосіб. Перед тим, як варити картоплю потрібно зробити круговий надріз на її шкірці. Потім зваріть картоплю у кожушках як зазвичай, а коли вона буде готова – викладіть у крижану воду. Все, що потрібно зробити потім – взятися руками за краї картоплини, та провернути шкірку – вона легко відійде від овоча.

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