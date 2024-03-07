Успішне вирощування розсади цвітної капусти не є складним завданням, якщо дотримуватися кількох ключових правил. Хоча цвітна капуста трохи вибагливіша за білокачанну, вона варта того, щоб вирощувати її на своєму городі завдяки своєму чудовому смаку та поживній цінності. UAportal розповів, як і коли садити цвітну капусту для оптимального росту розсади.

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Коли висаджувати розсаду цвітної капусти

Терміни посіву залежать від способу посадки:

– Для пересадки у відкритий ґрунт: Висівайте насіння цвітної капусти в середині березня.

– Для висадки у відкритий ґрунт під плівку: Висівайте насіння в кінці квітня – на початку травня.

– Для вирощування в теплицях: Висівайте насіння в середині травня.

Якщо ви починаєте вирощувати розсаду в приміщенні, плануйте пересадити її в сад приблизно через 45 днів. Щоб визначити ідеальний час для посіву в закритому ґрунті, відрахуйте назад 45 днів від бажаної дати посадки як час посіву насіння цвітної капусти.

Вибір та обробка насіння

Почніть з вибору найбільшого насіння цвітної капусти, оскільки з нього, як правило, виростають сильніші саджанці.

Для покращення схожості та дезінфекції замочіть насіння в гарячій воді (близько 50 °C) на 20 хвилин. Потім злийте воду і замочіть насіння в рожевому розчині марганцю приблизно на 8 годин.

Ви можете приготувати ґрунт самостійно, змішавши рівні частини торфу, перегною та дернової землі, але також можна посіяти насіння в ґрунт, зібраний з вашого саду. Однак перед посівом не забудьте обробити ґрунт рожевим розчином марганцю або окропом.

Посадка насіння цвітної капусти

Виконайте наступні кроки для посадки насіння цвітної капусти:

– Висійте насіння на глибину 1 см, на відстані 10 см одне від одного.

– Після посіву нанесіть зверху тонкий шар попелу, щоб запобігти хворобі чорної ніжки.

– За допомогою обприскувача злегка обприскайте посіви.

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Зверніть увагу і на температурний режим. Спочатку поставте лоток з розсадою в тепле місце з температурою 18-20 °C. Як тільки з'являться сходи (приблизно на 4-5-й день), перенесіть їх у прохолодне приміщення приблизно на тиждень, підтримуючи температуру близько 6-7 °C. Після цього підвищіть температуру до 10-15 °C і залиште їх рости ще на 10 днів. Таке регулювання температури допоможе загартувати розсаду і запобігти її в'яненню.

Пересадка розсади

Важливо пересадити розсаду цвітної капусти приблизно через 1-1,5 тижня після сходів, щоб запобігти надмірному росту коренів. Для пересадки використовуйте окремі горщики. Добре підійдуть звичайні пластикові стаканчики, якщо на дні зробити дренажні отвори. Як варіант, можна використовувати торф'яні горщики, що дозволяють висаджувати рослини безпосередньо в саду. Не забувайте обережно поливати пересаджену розсаду, уникаючи надмірного зволоження, яке може призвести до гниття.

Примітка: за 12 днів до пересадки саджанців на постійне місце необхідно ще раз загартувати їх. Вдень виставляйте їх на балкон, веранду або в теплицю, де температура сягає приблизно 5 °C, а на ніч заносьте в приміщення.

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