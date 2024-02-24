Як готувати на пательні без олії: корисні поради

Приготування їжі на пательні без використання олії можливе за допомогою деяких простих та ефективних альтернатив. UAportal поділився порадами, які допоможуть зменшити вміст жиру в стравах і при цьому досягти чудового смаку та текстури.

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Антипригарний спрей для приготування їжі

Використання антипригарного кулінарного спрею є чудовою альтернативою традиційним оліям, оскільки він забезпечує тонкий шар, який запобігає пригоранню, не додаючи зайвого жиру в їжу.

Легкий шар кулінарного спрею можна розпорошити на сковорідку перед нагріванням, що дозволить готувати улюблені страви без олії. Цей метод добре підходить для пасерування овочів, запікання м'яса та смаження яєць без додавання жиру.

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Використовуйте натуральні соки та бульйони

Використання натуральних соків, таких як лимонний або апельсиновий, або ароматних бульйонів, таких як овочевий або курячий, є чудовим способом замінити олію. Ці рідини можна використовувати для сковорідки, запобігаючи пригоранню та надаючи стравам чудового смаку.

Використовуйте воду та пару

Приготування їжі на воді та парі може бути ефективним способом запобігти пригоранню. Невелика кількість води в каструлі може створити пару для приготування овочів, завдяки чому вони залишаться ніжними.

Крім того, поєднання води та ароматних приправ можна використовувати для приготування м'яса, забезпечуючи смачний і соковитий смак без додавання олії.

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