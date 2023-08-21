До цих двох знаків зодіаку в серпні доторкнеться рука ангела: на них чекають кардинальні зміни

Період до кінця серпня 2023 року виявиться особливим часом для двох уродженців зодіакального кола. За словами астрологів, Тельці та Терези будуть під ангельською опікою – удача не залишить їх ні на мить, що гарантує успіх у всіх починаннях.

Уродженці "обраних" знаків зодіаку зможуть розкрити весь свій потенціал завдяки прихильності духовних хранителів. Все, що їм потрібно зробити, – бути уважними до знаків долі і не упускати можливості, які даються згори.

Телець

На Тельців чекає великий успіх у професійних справах та захопленнях, пов'язаних із творчістю. Уродженці знаку піднімуться на вершину успіху, отримають визнання, повагу та гроші. Їм потрібно лише виконати одну умову: відмовитися від упертості у стосунках із другою половинкою. Конфлікти в парі не приведуть ні до чого хорошого, тож час навчитися шукати компроміси.

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Терези

Терезам до кінця серпня доведеться ухвалити рішення, яке може повністю змінити їхнє життя. Можливо, йдеться про переїзд, подорож, зміну роботи або одруження. Якщо ви не знаєте як діяти, прислухайтеся до інтуїції. Духовні наставники спрямують на правильний шлях, але пам'ятайте, що в гонитві за високою метою не можна завдавати шкоди іншим.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.