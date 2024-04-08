Фільми жахів, які здатні налякати навіть стійких любителів страшного кіно

UAportal підготував добірку найкращих фільмів жахів 2001-2005 років. Дізнайтеся про п'ять виняткових фільмів, які залишили помітний слід у цьому жанрі.

"Спуск"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Жахи, пригоди

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 99 хвилин

Рік: 2005

Головний продюсер: Крістіан Колсон

"Спуск" – фільм жахів, дія якого розгортається в горах Аппалачі. Група відважних жінок досліджує незвідану систему печер, але раптом вони опиняються в пастці і переслідуються кровожерливими істотами. Пробираючись темними тунелями, вони борються за виживання, розкриваючи жахливі таємниці печери.

"Пила"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Жахи, містика

Країна виробництва: США, Австралія

Тривалість: 103 хвилини

Рік: 2004

Головний продюсер: Ґреґґ Гоффман

Фільм "Пила" розповідає про двох чоловіків, які прокидаються прикутими до стіни ванної кімнати. Незабаром вони розуміють, що стали жертвами садистської гри, організованої серійним вбивцею Пилою. Коли вони стикаються зі смертельними випробуваннями, щоб втекти, розкриваються справжні мотиви цього вбивці.

"Дзвінок"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Жахи, містика

Країна виробництва: США, Японія

Тривалість: 115 хвилин

Рік виробництва: 2002

Головний продюсер: Волтер Ф. Паркс

"Дзвінок" обертається навколо проклятої відеокасети, яка приносить жахливу долю кожному, хто її подивиться. Журналістка розслідує її походження, щоб врятувати власне життя і розкрити страшну правду, яка ховається за стрічкою.

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"28 днів по тому"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Жахи, драма

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2002

Головний продюсер: Ендрю Макдональд

"28 днів по тому" – постапокаліптичний фільм жахів, в якому заразний вірус перетворив населення на кровожерливих істот. Один з тих, хто вижив, і група незнайомців повинні пробиратися через спустошений Лондон, уникаючи інфікованих і знаходячи безпечне місце.

"Інші"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Жахи, драма, містика

Країна виробництва: Іспанія, Франція, Італія, США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2001

Головний продюсер: Пак Сан Мін

"Інші" – це фільм жахів, в якому мати Грейс та її діти живуть в особняку з привидами. Поки вони чекають на повернення батька, надприродні явища тривожать їхнє життя, що змушує Грейс розкрити моторошну таємницю цього особняку.

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