Подорож країнами чудес: фентезі, які допоможуть перенестися у чарівні світи

UAportal розповів про найкращі фільми у жанрі фентезі, що вийшли на екрани з 2007 по 2010 рік. Кожен фільм з цього списку розповідає унікальні історії про пригоди, випробування та міфічні країни, пропонуючи глядачам можливість втекти від буденного світу до казкового.

"Міст у Терабітію"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр Драма, сімейний, фентезі

Країна виробництва: США, Нова Зеландія

Тривалість: 96 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Гел Ліберман

"Міст у Терабітію" розповідає зворушливу історію двох не схожих один на одного подруг, Джесс і Леслі, які створюють у своїй уяві чарівне королівство, відоме як Терабітія. Це царство фантазії дає їм можливість відволіктися від труднощів, з якими вони стикаються в реальному світі. Разом вони борються з міфічними істотами, мандрують зачарованими лісами та отримують цінні уроки про дружбу, невдачі та силу уяви.

"Гаррі Поттер та смертельні реліквії: Частина 1"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Пригоди, драма, фентезі

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 146 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Девід Гейман

Коли наближається фінальна битва між добром і злом, Гаррі Поттер, та його вірні друзі Рон і Герміона вирушають у небезпечну подорож, щоб знищити крестражі і перемогти Лорда Волан-де-Морта. Зіткнувшись з неймовірними труднощами та розірваними зв'язками, їхня вірність одне одному перевіряється, як ніколи раніше.

"Пірати Карибського моря: На краю світу"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 169 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Джеррі Брукгаймер

Фільм розповідає про відчайдушні пригоди капітана Джека Горобця, який приєднався до союзу піратів і очолив відчайдушну боротьбу проти гніву Ост-Індійської торговельної компанії. Разом зі знайомими обличчями і протистоячи новим ворогам, Джек повинен врятувати себе, своїх друзів і свободу всіх піратів.

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"Хронiки Спайдервiка"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Пригоди, драма, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Марк Кантон

"Хроніки Спайдервіка" розповідають про трьох братів і сестер, які переїжджають до напівзруйнованого маєтку і дізнаються про прихований світ, населений магічними істотами. Поступово пізнаючи таємниці маєтку Спайдервік, серед яких і стара книга, наповнена інформацією про цих істот, вони виявляють, що ступають на досить небезпечний шлях. Вони повинні протистояти своїм страхам, здолати страшних істот і працювати разом, щоб захистити цінну таємницю, яка здатна змінити як магічний, так і людський світи.

"Геллбой 2: Золота армія"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США, Німеччина

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Лоуренс Гордон

"Геллбой 2: Золота армія" розповідає про червоношкірого, рогатого героя Геллбоя, який бореться з древнім принцом ельфів та його нестримною армією машин. Разом зі своєю командою незвичайних надприродних істот Геллбой повинен завадити принцу пробудити нестримну силу, яка може принести хаос у світ.

Нагадаємо, серед зірок є й ті, хто може не тільки талановито втілити на екрані будь-який образ, але ще й відмовляються від послуг каскадерів, воліючи все робити самостійно.

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