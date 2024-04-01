Чарівні світи та веселі пригоди: фільми, що варті уваги

UAportal підготував добірку з захопливих пригодницьких фільмів 2005-2007 років. Від чудернацької шоколадної фабрики до величезних горил – ці фільми підкорили глядачів і залишили незабутній слід у їхній пам'яті.

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"Кінг Конг"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна виробництва: США, Німеччина, Нова Зеландія

Тривалість: 187 хвилин

Рік: 2005

Головний продюсер: Пітер Джексон

"Кінг-Конг" – це сучасна інтерпретація класичної казки, події якої відбуваються у 1933 році. Фільм розповідає про режисера-початківця Карла Денхема та його команду, які вирушають у небезпечну подорож на таємничий, незвіданий острів, де вони зустрічають дивовижних істот, серед яких велетенська горила на ім'я Конг. Карл мусить схопити Конґа, щоб привезти його до Нью-Йорка, не підозрюючи про хаос, який почнеться після цього.

"Чарлі та шоколадна фабрика"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: пригоди, комедія, сімейний

Країна виробництва: США, Великобританія, Австралія

Тривалість: 115 хвилин

Рік: 2005

Головний продюсер: Бред Грей

"Чарлі і шоколадна фабрика" оживляє популярну книгу Роальда Даля, розповідаючи про пригоди юного Чарлі Бакета, який виграв золотий квиток на екскурсію до загадкової шоколадної фабрики, що належить дивакуватому Віллі Вонці. Коли Чарлі та інші володарі золотих квитків вирушають у чарівну подорож, кожен з них розкриває свою унікальну особистість у цій химерній казці.

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"Планета ідіотів"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: пригоди, комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 84 хвилини

Рік: 2006

Головний продюсер: Майк Джадж

"Планета ідіотів" – це соціальна сатира, дія якої відбувається в майбутньому, де звичайний хлопець на ім'я Джо Бауерс прокидається через 500 років і виявляє, що суспільство стало неймовірно тупим внаслідок певних змін в еволюції. Разом з повією, яка разом з ним опинилася у цьому майбутньому, він повинен пройти крізь труднощі цього світу і знайти машину часу, щоб повернутися додому.

"Трансформери"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 144 хвилини

Рік: 2007

Головний продюсер: Дон Мерфі

"Трансформери" – це потужний бойовик, який екранізує популярну анімовану франшизу. Історія розповідає про підлітка Сема Вітвіккі, який стає учасником війни між двома ворогуючими сторонами - автоботами та десептиконами, що здатні трансформуватися. У боротьбі за майбутнє Землі Сем разом зі своїм союзником, автоботом Бамблбі, повинен розгадати приховані таємниці та захистити планету від остаточного знищення.

"Ніч у музеї"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр: Пригоди, комедія, сімейний

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 108 хвилин

Рік: 2006

Головний продюсер: Шон Леві

"Ніч у музеї" розповідає про Ларрі Дейлі, розлученого батька, який влаштовується нічним сторожем у знаменитий Американський музей природознавства в Нью-Йорку. На свій подив, Ларрі виявляє, що вночі експонати оживають через давньоєгипетський артефакт. В цьому хаосі Ларрі мусить знайти спосіб зберегти порядок і зберегти експонати, водночас пізнаючи важливість сім'ї та здійснюючи свої мрії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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