Має переглянути кожен: 4 культові фільми з найвищим рейтингом

Всі ми любимо дивитися фільми, але часом важко вибрати щось дійсно варте. Рейтинги на IMDb – ось ваш рятівник! Цей сайт збирає мільйони відгуків і дає чітку картину, які стрічки дійсно круті.

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Ці фільми не дарма вважаються найкращими! Вони захоплюють з перших хвилин і змушують переживати разом з героями. Підбірку підготували на сайті kino.24tv.ua.

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Ось 4 фільми з найвищим рейтингом IMDb, які просто не можна пропустити:

1. Втеча з Шоушенка (1994)

Цей драматичний трилер за повістю Стівена Кінга тримає в напрузі до самого кінця. Молодий банкір Енді Дюфрейн потрапляє за ґрати за злочин, якого не скоював. Втекти з Шоушенка – майже нереально, але Енді не здається.

2. Хрещений батько (1972)

Культова гангстерська сага, яка вже стала класикою. Фільм розповідає про життя мафіозного клану Корлеоне. Молодий Майкл, який не хотів мати справу з криміналом, змушений стати новим главою сім'ї.

3. Темний лицар (2008)

Неймовірний кримінальний трилер про супергероя Бетмена. Він бореться зі злочинністю в Готемі, але з'являється Джокер, який кидає йому виклик. Ця битва стане вирішальною для обох.

4. Хрещений батько 2 (1974)

Продовження легендарної історії клану Корлеоне. Нове покоління мафіозі веде жорстоку боротьбу за владу. Майкл Корлеоне втрачає близьких і сам опиняється на волосині від смерті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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