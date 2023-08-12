На цей знак зодіаку чекає справжня ''буря'': восени доля кине йому виклик

Осінь 2023 року стане часом змін для одного уродженця зодіакального кола – на нього чекає не лише внутрішня трансформація, а й вихід із зони комфорту. Це може стосуватися роботи та особистого життя. Осінь змусить його ухвалити рішення, які визначать майбутнє, і вибір виявиться нелегким.

За словами астрологів, доля кине виклик Левам, і їм потрібно гідно впоратися із труднощами. Уродженцям знаку доведеться зіткнутися зі своїми страхами та подолати їх. Після досить успішного літа вони раптом зрозуміють, що деяким панам не збутися.

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Самовпевненість та схильність до розкоші, які характеризують Лева, мають відійти на другий план. Уродженці знаку можуть втратити роботу, яка приносила їм стабільний дохід, і це змусить перейти до економії. Однак Леви матимуть вибір: вони можуть або засмутитися і розчаруватися у всьому, або сприйняти проблему як можливість і знайти краще місце.

Якщо уродженці знаку проявлять терпіння та наполегливість, то вийдуть із труднощів сильнішими. Якщо – зарозумілість, урок долі виявиться дуже болючим. Левам загрожують проблеми у стосунках із другою половинкою, які можуть завершитися розставанням.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.