Цей знак зодіаку – головний брехун у всьому гороскопі: він ніколи не визнає вину

Люди цього знаку зодіаку буквально вроджені брехуни. Навіть коли їх викриють у нещирості, вони не визнають своєї провини. Вони маніпулюють та обманюють, щоб не розкрити свою справжню сутність. Все через їх комплекси та недовіру до людей. Гороскоп показує, що у представників цього знаку зодіаку брехня – спеціалізація.

Хоча на перший погляд люди, народжені під знаком зодіаку Козеріг, здаються серйозними та надзвичайно зрілими, насправді вони дуже складні. Вони ховають справжні почуття за маскою байдужості і не терплять критики своєї думки.

Козероги дуже недовірливі до інших людей і бояться розкрити свої слабкості. Ось чому вони ховаються за своїм "захисним щитом". Козероги брешуть, коли це окупається. Хоча вони й вважають себе правдивими, насправді все зовсім навпаки.

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Люди під цим знаком зодіаку самі створюють свою реальність та правила, які відхиляються від соціальних норм. Тому Козероги часто приховують правду, маніпулюють або навіть брешуть заради власної вигоди. Якоїсь миті вони самі заплутаються, що реально, а що — плід їхньої уяви.

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