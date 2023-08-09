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Астрологія і гороскопи

Це буде великий удар: вересень принесе погані новини трьом знакам зодіаку

Анастасія Крищук

Це буде великий удар: вересень принесе погані новини трьом знакам зодіаку

Вересень 2023 року швидко наближається – і не всім це обіцяє хороші новини. За словами астрологів, на трьох уродженців зодіакального кола чекає низка випробувань. Перший місяць осені виявиться для них найгіршим часом у році. У зоні ризику – Діви, Близнюки та Риби.

Діва

Наслідки рішень Дів повернуться до них бумерангом – і це буде дуже болюче. Нещодавно уродженці знаку підвели дуже близьку людину, яка була їхньою найбільшою опорою. Хоти зроблено це було ненавмисно, розплати не уникнути. Удача покине Дів, а конфлікти з другою половинкою перейдуть червону межу. Від уродженців знаку відвернеться кохана людина, і переконати її буде непросто. Це практично нездійсненне завдання!

Близнюки

Близнюки мають одну особливу проблему – вони рідко миряться з тим, що чужа думка може відрізнятися від їхньої власної. Хоча може здатися, що вони сприйматимуть усе на льоту, насправді уродженці знаку дуже закриті і мислять стереотипно. Цього разу вони зіткнуться з наслідками свох дій. У вересні вони відчують, що їхня думка не має значення ні для кого, крім них самих. Це буде дуже неприємно! Вони втратять людей, які були близькі.

Це буде великий удар: вересень принесе погані новини трьом знакам зодіаку

Риби

Риби протягом тривалого часу не контролювали своїх емоцій, виплескуючи негатив на оточуючих. Вони буквально вивели всіх, хто був поруч, і у вересні уродженців знау зупинять. Вони отримають урок, який стане для них ударом та змусить змінити модель поведінки. Також Рибам загрожують проблеми на роботі та фінансові труднощі. Їм краще переглянути витрати і подбати про якусь суму на чорний день.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.

Астрологія і гороскопи