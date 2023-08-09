Це буде великий удар: вересень принесе погані новини трьом знакам зодіаку

Вересень 2023 року швидко наближається – і не всім це обіцяє хороші новини. За словами астрологів, на трьох уродженців зодіакального кола чекає низка випробувань. Перший місяць осені виявиться для них найгіршим часом у році. У зоні ризику – Діви, Близнюки та Риби.

Діва

Наслідки рішень Дів повернуться до них бумерангом – і це буде дуже болюче. Нещодавно уродженці знаку підвели дуже близьку людину, яка була їхньою найбільшою опорою. Хоти зроблено це було ненавмисно, розплати не уникнути. Удача покине Дів, а конфлікти з другою половинкою перейдуть червону межу. Від уродженців знаку відвернеться кохана людина, і переконати її буде непросто. Це практично нездійсненне завдання!

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Близнюки

Близнюки мають одну особливу проблему – вони рідко миряться з тим, що чужа думка може відрізнятися від їхньої власної. Хоча може здатися, що вони сприйматимуть усе на льоту, насправді уродженці знаку дуже закриті і мислять стереотипно. Цього разу вони зіткнуться з наслідками свох дій. У вересні вони відчують, що їхня думка не має значення ні для кого, крім них самих. Це буде дуже неприємно! Вони втратять людей, які були близькі.

Риби

Риби протягом тривалого часу не контролювали своїх емоцій, виплескуючи негатив на оточуючих. Вони буквально вивели всіх, хто був поруч, і у вересні уродженців знау зупинять. Вони отримають урок, який стане для них ударом та змусить змінити модель поведінки. Також Рибам загрожують проблеми на роботі та фінансові труднощі. Їм краще переглянути витрати і подбати про якусь суму на чорний день.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.