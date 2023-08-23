Ці знаки зодіаку – найбільші пліткарі: вони не можуть зберігати секрети

Багато хто любить пліткувати, проте є люди, які буквально не можуть жити без новин і чуток про всіх навколо. Більше того, вони додають свої п'ять копійок в історії, які почули від інших.

За словами астрологів, головними пліткарями за знаком зодіаку є Близнюки та Раки. Вони легко розкриють найбільші таємниці та потаємні думки навіть близьких друзів, щоб завоювати чиюсь симпатію та інтерес. Розмови про інших за їхньою спиною – це їхній хліб насущний, який робить їхнє життя трохи барвистішим. На жаль, уродженці цих знаків часто не усвідомлюють, наскільки сильно ранять людей.

Близнюки

Допитливість Близнюків не знає меж. Їхній надмірний інтерес до життя інших може сильно втомлювати. Люди під цим знаком зодіаку здатні в короткий термін отримати найпотаємнішу інформацію та подробиці з життя не лише близьких, а й випадкових людей. На жаль, вони не можуть тримати їх при собі і пізніше з великою пристрастю розповідають про них іншим.

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Рак

Раки не вміють зберігати при собі секрети. Люди під цим знаком зодіаку одержують величезне задоволення від розмов про інших. Вони люблять пхати носа в чужі справи і додавати від себе кілька уявних пікантних моментів, щоб перебільшувати і прикрасити ту чи іншу ситуацію.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.