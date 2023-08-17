Ці два знаки зодіаку можуть передчувати біду: вони мають особливу силу

Здатність "передбачати" майбутнє не завжди є позитивною рисою, адже приносить смуток та тривогу. За словами астрологів, лише два знаки зодіаку можуть заздалегідь розуміти, які неприємності чекають на них чи близьких. Йдеться про Скорпіонів та Риб.

Скорпіон

Скорпіон має розвинену інтуїцію, він добре читає людей та їхні наміри, тому передбачає погані новини. Однак неминучі події тяжко позначаються на ньому. Уродженці знаку можуть страждати від депресії та почуття провини.

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Риби

Риби славляться своєю чутливістю, уявою та інтуїцією. Їм трапляється бачити майбутнє як у яскравих, так і у темних тонах. Однак вони пам'ятають більше про негативні факти. Тому сильніше відчувають погані новини. Це приносить багато занепокоєння та стресу. Риби є вісниками поганих новин, сподіваючись повернути події назад, але доля не шкодує їх.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.