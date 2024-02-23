Що робити з кислим кефіром: 5 цікавих порад

Багато хто бореться з гострим смаком кислого кефіру, але можна додавати його до різних рецептів. До напоїв, маринадів, випічки чи закваски – UAportal розповів, що він може бути універсальним засобом на кухні.

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Використання в маринадах

Кислий кефір можна використовувати в маринадах. Ферменти, що містяться в ньому, розщеплюють білки і роблять страву ніжною і ароматною. Поєднуючи кислий кефір зі спеціями, травами та іншими кислими інгредієнтами, такими як лимонний сік або оцет, можна створити смачний маринад для птиці, яловичини чи свинини.

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Вершкові заправки та соуси

Кислий кефір можна використовувати як більш здорову альтернативу майонезу або сметані у заправках та соусах. Поєднуючи його із зеленню, часником, лимонним соком або гірчицею, можна створити пікантну вершкову заправку. Він надає стравам пробіотиків та неповторного смаку.

Випічка на кисляку

Кислий кефір можна використовувати у випічці, щоб додати вологу. Ним можна замінити йогурт або сметану в рецептах кексів, млинців або хліба. Кислотність кефіру допомагає активувати розпушувач та соду, що призводить до легкої та пухкої текстури випічки.

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