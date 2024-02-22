Ідеально для зимового вечора: рецепт зігріваючого шоколаду на кокосовому молоці

Гарячий шоколад – це популярний напій, що піднімає настрій у холодну пору року. Додавання екзотичних ноток лише посилює його привабливість.

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Ми пропонуємо рецепт гарячого шоколаду на кокосовому молоці з додаванням какао-порошку та імбирного печива, але ви можете прикрасити його на свій смак. Насолоджуйтесь чудовим смаком та ароматом! Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти (на 8 порцій):

Основа:

Кокосове молоко – 500 мл

Чорний шоколад (70-75%) – 120 г

Какао-порошок – 20 г

Цукор – 20 г

Кукурудзяний крохмаль – 15 г

Для прикрас:

Вершки – 80 г

Імбирне печиво – 2 шт.

Какао-порошок – за смаком

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Приготування:

Крок 1. Подрібніть чорний шоколад.

Крок 2. Налийте кокосове молоко у каструлю, увімкніть середній вогонь. Додайте кукурудзяний крохмаль і постійно помішуйте.

Крок 3. Додайте какао-порошок і цукор, перемішуйте. Доведіть до кипіння, помішуючи, на 2-3 хвилини.

Крок 4. Вимкніть вогонь, додайте подрібнений шоколад і перемішайте до розплавлення. Розлийте по чашках.

Крок 5. Збийте вершки до піків, викладіть гарячий шоколад, присипте какао та прикрасьте печивом. Подавайте одразу!

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