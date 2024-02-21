Ідеально для маленьких гурманів: рецепт сирних пончиків без смаження

Ці надзвичайно пухкі сирні пончики готуються без зайвого жиру та смаження. Рецепт простий у приготуванні, а смак - винятковий.

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До того ж для нього потрібні доступні та недорогі інгредієнти. Дітям такі пончики точно сподобаються. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

1 яйце

220 г сиру

175 г борошна

40 г цукру

10 г ванільного цукру

8 г розпушувача

1 ст. л. олії

1 ст. л. йогурту

сіль, молоко та цукрова пудра за смаком

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Приготування:

Збийте яйце з цукром, ванільним цукром та сіллю. Додайте олію та йогурт, знову збийте. Додайте сир та розімніть до однорідності. Потім всипте просіяне борошно з розпушувачем та замісіть густе однорідне тісто. Розділіть тісто на частини та сформуйте кульки. Сплющіть кульки, виріжте посередині отвори. Викладіть на деко, змащене пергаментом. Змажте молоком та випікайте 20-25 хвилин при 180°С до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою та подавайте.

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