Чотири знаки зодіаку розбагатіють до кінця серпня: розпочнеться ''біла смуга''

Період до кінця серпня 2023 року виявиться сприятливим у фінансовому плані для чотирьох уродженців зодіакального кола. На них чекає просування кар'єрними сходами, зростання доходів і щедрі подарунки. За словами астрологів, у списку щасливчиків – Леви, Козероги, Водолії та Риби.

Лев

Уродженці цього знаку зодіаку досягнуть успіху у фінансових справах. Леви доб'ються відмінних результатів на роботі, за що отримають пристойну винагороду. Крім того, прибуток принесуть раніше зроблені інвестиції. Однак не варто одразу витрачати зайві гроші – краще відкласти хоча б частину суми.

Козеріг

Козероги – дуже працьовиті люди, і в серпні удача буде на їхньому боці. Уродженці знаку можуть розраховувати на додаткові кошти. Можливо, їм дадуть премію на роботі, на яку вони зовсім не розраховували, або близькі порадують щедрим подарунком.

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Водолій

Водолії притягують гроші, як магніт. Уродженці знаку зазвичай сповнені сил і беруться за найскладніші завдання, що дає позитивні результати. Водолії в останній місяць літа можуть зробити кар'єрний ривок і обійняти посаду, про яку давно мріяли.

Риби

Риби у серпні зазнають багато життєвих змін. Уродженці знаку можуть розраховувати на просування по службі та вищу заробітну плату. На роботі оцінять їхні здобутки, що відкриє перед Рибами нові перспективи. Для них розпочнеться "біла смуга", коли всі починання будуть успішними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.